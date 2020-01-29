شكرا لقرائتكم خبر عن أستون فيلا يصعد لنهائي «كأس الرابطة» بأقدام تريزيجيه والمحمدي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح محمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا، في قيادة فريقه لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية، وذلك بعدما سجل هدف الفوز على ليستر سيتي في الدقيقة 93 من زمن اللقاء.
وجاء هدف الفوز عن طريق تريزيجيه في الدقيقة 93 ، بعدما استطاع ترجمة عرضية أحمد المحمدي ظهير فيلا لهدف في مرمى ليستر سيتي، لتنتهى المباراة بفوز فيلا على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف.
كانت هذه تفاصيل خبر أستون فيلا يصعد لنهائي «كأس الرابطة» بأقدام تريزيجيه والمحمدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.