شكرا لقرائتكم أحمد سعيد: تمنيت فوز دجلة على الزمالك .. وأتمنى المشاركة في الأولمبياد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى أحمد سعيد لاعب وادي دجلة سعادته بالهدف الذي احرزه في مرمى الزمالك بالمباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن الجولة ١٥ في الدوري.

وقال سعيد في تصريحات تلفزيونية:"أن وادي دجلة يقدم كرة قدم جيدة في المباريات التي يخوضها، ولكن البعض لا يقدر ذلك خاصة وان هناك مجهود كبير يبذل في التدريبات لتحقيق ذلك.

وأضاف أن الجميع يشيد فقط بطريقة وادي دجلة في الفوز ولكن في حالة الهزيمة يهدم البعض المجهود المبذول.

Advertisements

وتابع أن تاكيس حفظ لاعبي وادي دجلة طريقة لعب الزمالك قبل المباراة لذلك ظهرنا بهذا الشكل الجيد.

وأردف أنه حزين لعدم تحقيق الفوز على الزمالك خاصة وان اللاعبين قدموا اداء مميز خلال المباراة.

وأتم أنه يتمنى الانضمام لمنتخب الأولمبي في طوكيو المقبلة.