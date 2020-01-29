شكرا لقرائتكم ناصر عباس: هناك ركلة جزاء واضحة لدجلة بمباراة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ناصر عباس، الحكم الدولي السابق، أن لمسات اليد دائما ما تسبب مشاكل وأزمات للحكام.

وقال ناصر في تصريحات تلفزيونية: "كان هناك ركلة جزاء واضحة وسهلة لوادي دجلة أمام الزمالك، لأن يد المدافع كانت في وضع غير طبيعي".

وأكمل : "كان يجب احتساب ركلة جزاء لأن ليس بها أي اختلاف، لكنها تعتمد على رؤية الحكم".