شكرا لقرائتكم ناصر عباس: هناك ركلة جزاء واضحة لدجلة بمباراة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد ناصر عباس، الحكم الدولي السابق، أن لمسات اليد دائما ما تسبب مشاكل وأزمات للحكام.
وقال ناصر في تصريحات تلفزيونية: "كان هناك ركلة جزاء واضحة وسهلة لوادي دجلة أمام الزمالك، لأن يد المدافع كانت في وضع غير طبيعي".
وأكمل : "كان يجب احتساب ركلة جزاء لأن ليس بها أي اختلاف، لكنها تعتمد على رؤية الحكم".
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