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شكرا لقرائتكم لاعبى حارس الحدود توأدى مانسك العمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتعرض فريق حرس حدود لهزيمة في اخر مبارياته بالدوري امام اسوان بقيادة مجدى عبد العاطى بثنائية مقابل هدف فى اللقاء الذى جمع الفريقين قبل قليل على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى العام.
ويحتل حرس الحدود المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 4 مواجهات وتعادل فى 6 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفاً وتلقت شباكه 9 أهداف
وطالب طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات للتقدم فى سباق مراكز جدول الدوري، خاصة ان المباراة المقبلة في غاية الأهمية بالنسبة لفريق حرس الحدود ، كما ان الزمالك سيكون عائد من رحلة أنجولا لمواجهة اول أغسطس يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، وقد يتعرض لاعبوه للارهاق.
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