شكرا لقرائتكم عمار حمدي: رفضت القيد بقائمة الأهلي الأفريقية من أجل الأولمبياد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف عمار حمدي لاعب الأهلي المعار إلى طلائع الجيش، أنه رفض الاستمرار في الأهلي وقيده أفريقيًا، بسبب عدم مشاركته في المباريات.
وقال عمار في تصريحات تلفزيونية: "هدفي المشاركة في المباريات ولذلك رفضت البقاء في الأهلي وقيدي أفريقيًا".
وتابع: "رغبتي في الحفاظ على مقعدي في تشكيل المنتخب الأولمبي من أسباب رحيلي عن الأهلي أيضًا"، مشيرً إلى أنه لم يشارك مع الفريق الأحمر إلا في شوط أمام بني سويف ولم يعترض على استبداله.
وواصل: "هدفي من الإعارة الحفاظ على لياقتي الفنية والبدنية وتقديم مستويات جيدة محليًا ودوليًا حال الانضمام للمنتخب الأولمبي".
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