شكرا لقرائتكم حازم إمام: تاكيس المدرب الوحيد الذى تولى تدريب فريق مصرى ونجح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، باليونانى تاكيس جونيس المدير الفني لوادى دجلة، مؤكدًا إنه المدرب الوحيد الذى تولى تدريب فريق مصرى ونجح فى تغيير فلسفته وأدائه بشكل واضح أمام الجميع، بعد أن كان دجلة بدون شخصية وفاقد ملامحه ويقدم كرة "عادية" مثل باقى الفرق.

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فى الوقت الذى انتقد فيه حازم إمام أداء لاعبو الزمالك، قائلاً: "الفريق معندوش غير طارق حامد فى منطقة وسط الملعب فقط، وعندما غاب ظهر تأثيره بشكل واضح، بخلاف الجانب البدنى الذى يعانى منه اللاعبون وهذا الأمر ظهر بوضوح فى لقاء دجلة، ولا أعلم لماذا لا يوجد معد بدنى بالفريق".

وتعادل الزمالك أمام وادي دجلة بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 15 للدوري، أحرز هدف الزمالك مصطفى محمد في الدقيقة 15 بينما تعادل وادي دجلة عن طريق أحمد سعيد في الدقيقة 42 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة الـ 25 يحتل بها المركز الثالث في الدوري، بينما يصل وادي دجلة للنقطة الـ 14 في المركز الـ 12 في جدول الدوري.