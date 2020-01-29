شكرا لقرائتكم تعرف على قرارات اجتماع مجلس الأهلى .. وضع خريطة برامجية جديدة للقناة ابرزها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، مساء اليوم اجتماعًا بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات التي تخص قطاعات النادي المختلفة، واتخذ المجلس عقب الاجتماع القرارات التالية:

– استعرض المجلس التقرير المقدم من العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، والمكلف برئاسة البعثة، التي سافرت إلى الأقصر، لتفقد ومعاينة فرع النادي الجديد هناك، وكلف الكابتن محمود الخطيب الإدارة التنفيذية بالتعاون مع شركة «إستادات» لتلافي كل الملاحظات في أقرب وقت ممكن، تمهيدًا لافتتاح الفرع رسميًّا.

– كما قرر المجلس الموافقة على استضافة وتنظيم البطولة الإفريقية للكرة الطائرة رجال للأندية الأبطال، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 22 أبريل المقبل.

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– كما قرر المجلس الموافقة على إعارة عبدالرحمن الحسيني، لاعب فريق الكرة الطائرة تحت 19 سنة بالنادي، إلى نادي أساريا الليبي، للمشاركة في البطولة العربية.

– وقرر المجلس الموافقة على إعارة ثريا محمد، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي، إلى نادي سبورتنج، أثناء المشاركة في دورة الألعاب الخامسة للأندية بالإمارات.

كما عقد محمود الخطيب اجتماعًا مطولًا اليوم مع مجلس أمناء القناة، لبحث الهيكلة والخريطة البرامجية الجديدة وقام محمد كامل، الرئيس التنفيذى لشركة "برزينتيشن لايف"، الحاصلة على حقوق إدارة القناة بشرح آليات المرحلة المقبلة والتصور المبدئى للأفكار البرامجية، وكذلك العمل على تقديم محتوى متميز، وسيقوم محمد كامل بتقديم تصور نهائى للخريطة البرامجية بعد ثلاثة أسابيع، وذلك لمناقشته واعتماده، خاصة أن شركة "برزينتيشن لايف" هى المسئولة عن إدارة القناة بشكل كامل وفقًا لسياسة النادى.