شكرا لقرائتكم لاعبو ميلان يرتدون شارات سوداء حداداً على براينت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر نادي ميلان ارتداء لاعبيه شارات سوداء خلال المباراة أمام تورينو يوم الثلاثاء في دور الثمانية لكأس إيطاليا حدادا على نجم كرة السلة ومشجع الفريق كوبي براينت الذي لقي مصرعه قبل يومين.

ولقي براينت، الفائز بالميدالية الذهبية الأولمبية مرتين وصاحب لقب الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين خمس مرات ونجم فريق لوس أنجيليس ليكرز، حتفه يوم الأحد عن عمر يناهز 41 عاما، في حادث تحطم مروحية في لوس أنجليس، والذي أودى بحياة ثمانية أشخاص أخرين من بينهم ابنته جيانا، 13 عاما. وسيتم الوقوف دقيقة صمت خلال المباراة أمام تورينو حدادا على براينت.

وكان براينت يتحدث اللغة الإيطالية بطلاقة واشتهر بكونه مشجعا لميلان نظرا لأنه قضى فترة طفولته في إيطاليا حيث كان والده يمارس كرة السلة في الفرق الإيطالية بين عامي 1984 و1991.