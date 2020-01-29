النجم الساحلي التونسي يواصل تدعيم صفوفه بـ مواقي دادي الحسين

اعلن نادي النجم الساحلي التونسي، اليوم الثلاثاء، بأنه تم الاتفاق مع الجزائري مواقي دادي الحسين لاعب وسط نصر حسين داي بعقد ينتهى في يونيو 2022 ويمتد لمدة موسمين ونصف،جائت تلك الصفقة في ضوء تعزيز النجم لصفوفه هذا الموسم بالعديد من اللاعبين حيث نجح في ضم كلا من سليماني كوليبالي وفخر الدين أونجي وعلاء الدين أيوب ورضوان زردوم وحمزة لحمر وبلال ميجري ويانيس تافر وسالم بوشنشوش ومهند مصطفي.

كما أكدت التقارير الصحفية أن النجم الساحلي يتركز في المجموعة الثانية بمجموعات دوري أبطال أفريقيا والتي يتصدرها النادي الأهلى برصيد 10 نقاط، والنادي التونسي بالمركز الثاني برصيد ـ9 نقاط بالتساوي مع الهلال السوداني، كما يبقي نادي بلاتنيوم الزيمبابوي في نهاية الترتيب بنقطة واحدة.