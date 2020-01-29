برشلونة يحسم موقف رودريجو بصفقة تبادلية مع فالنسيا

أعلنت تقارير صحفية بأن هناك عدد من محاولات نادي برشلونة الإسباني لإتمام صفقة رودريجو مورينو لاعب نادي فالنسيا قبل إنتهاء باب الانتقالات الشتوية، من أجل تعويض غياب الأوروجواني لويس سواريز، لمدة 4 أشهر حتي نهاية الموسم حيث أتم عملية جراحية في الركبة.

ومن جانبه كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو”الكتالونية، إن فريق برشلونة قام بتقديم أحد الثنائي أبيل رويز أو موسي واجي بصفقة رودريجو مورينو، في محاولة منه لإقناع فالنسيا لتقليل المقابل المادي وإتمام الصفقة قبل غلق باب الانتقالات الحالية، والذي سينتهي الجمعة القادمة.

كما جاء خلال التقارير الصحفية أن فالنسيا يريد بالفعل ضم الظهير السنغالي موس واجي من برشلونة، كمن اجل تدعيم الجهة اليمني للخفافيش، أما عن واجي فهو يود البقاء في الدوري الإسباني واللعب مع فالنسيا.