شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. لاعبو حرس الحدود يؤدون مناسك العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص لاعبو حرس الحدود بقيادة طارق العشرى على تأدية مناسك العمرة خلال الأيام المقبلة، على أن يعود إلى القاهرة يوم السبت المقبل، استعدادا لمباراة الزمالك المقرر لها 5 فبراير المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 16 للدوري. وتعرض فريق حرس حدود لهزيمة في آخر مبارياته بالدوري أمام أسوان بقيادة مجدى عبد العاطى بثنائية مقابل هدف فى اللقاء الذى جمع الفريقين قبل قليل على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى العام.

ويحتل حرس الحدود المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 4 مواجهات وتعادل فى 6 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفاً وتلقت شباكه 9 أهداف.

وطالب طارق العشرى، المدير الفنى لحرس الحدود، لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات للتقدم فى سباق مراكز جدول الدوري، خاصة ان المباراة المقبلة في غاية الأهمية بالنسبة لفريق حرس الحدود ، كما أن الزمالك سيكون عائدا من رحلة أنجولا لمواجهة أول أغسطس يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وقد يتعرض لاعبوه للإرهاق.



عمرو الحلواني