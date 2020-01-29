شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت اليوم الثلاثاء 28 / 1 / 2020 مباراة واحدة فقط ضمن الجولة الـ15 من الدورى الممتاز، حيث استضاف الزمالك نظيره وادي دجلة في استاد القاهرة. ووقع الزمالك في فخ التعادل الإيجاب يمع وادي دجلة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري المصري، ليتوقف قطار انتصارات الفارس الأبيض تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، ويفقد نقطتين في صراع ملاحقة الأهلي على قمة الدوري.

وارتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 25 في المركز الثالث للدوري المصري بفارق 11 نقطة عن الأهلي المتصدر رغم أن الأحمر يتبقى له مباراة أقل من الأبيض، بينما وصل دجلة للنقطة 14 في المركز الثاني عشر بجدول المسابقة.

أحرز هدف الزمالك مصطفى محمد فى الدقيقة 15 بينما تعادل وادي دجلة عن طريق أحمد سعيد في الدقيقة 42 من عمر المباراة.

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انتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين 1/1 وكان الزمالك الأفضل، كما وقعت مشادة بين محمود علاء مدافع الزمالك ورجب عمران مهاجم وادي دجلة، بعد كرة مشتركة بينهما، وتدخل الحكم محمد معروف ومنح إنذارا لكل لاعب، قبل أن يتدخل شيكابالا قائد الزمالك لتهدئة الأجواء.

وتواجد الأهلي على قمة ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة من 12 مباراة والمقاولون في المركز الثاني برصيد 32 نقطة من 15 مباراة والزمالك برصيد 25 نقطة من 13 مباراة.

ترتيب هدافي الدوري المصري

اعتلي عبد الله السعيد لاعب بيراميدز صدارة هدافي الدوري المصري برصيد 12 هدف ، ويأتي محم شريف لاعبي انبي في المركز الثاني برصيد 8 أهداف، وتقدم مصطفى محمد مهاجم الزمالك ليصبح في المركز سادس بعد هدفه اليوم برصيد 5 أهداف.



