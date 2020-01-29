حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 28/1/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 28/1/2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، والتي جاء في مقدمتها تعرض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لتعادل مخيب للآمال أمام فريق وادي دجلة فى المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد القاهرة. صور.. الزمالك يتعادل مع وادي دجلة ويفقد نقطتين فى رحلة المنافسة على الدورى تعرض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لتعادل مخيب للآمال أمام فريق وادي دجلة فى المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد القاهرة.. الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي فى السودان لمواجهة الهلال أعلن النادى الأهلى أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، سوف يترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى السودان، بعد غدٍ الخميس.. Advertisements استعد السنغالى أليو بادجى، مهاجم الأهلى الجديد، لمباراة الجولة الختامية لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، أمام الهلال السودانى، بركوب الجمال خلال رحلة زيارته إلى منطقة الأهرامات.. أكد الفرنسي كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه قرر استبعاد كل من طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد عبد الشافي ومحمود شيكابالا.. تعادل فريق كرة اليد بالنادى الأهلى مع نظيره الزمالك بنتيجة 20 /20، فى إطار قمة كرة اليد المؤجلة من ختام الدور الأول من دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2000.. أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك قيد كل من: أحمد عيد ومحمود جنش فى القائمة الأفريقية للفريق بجانب قيد كاسونجو كابنجو. أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة نادى مصر، التي تقام في السابعة والنصف من مساء الأربعاء على استاد الكلية الحربية.. أعلن أمير توفيق، مدير التسويق بالنادي الأهلي، انتقال عمار حمدى، لاعب فريق الكرة، إلى صفوف نادى طلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر..

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