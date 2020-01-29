اخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 28 / 1 / 2020

رسميا.. الأهلي يعلن إعارة عمار حمدى إلى طلائع الجيش 6 أشهر.. صور

أعلن أمير توفيق، مدير التسويق بالنادي الأهلي، انتقال عمار حمدى، لاعب فريق الكرة، إلى صفوف نادى طلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، وقام توفيق بإنهاء كل الإجراءات الخاصة بانتقال اللاعب وتوقيعه لنادي طلائع الجيش، وأنهى مسئولو طلائع الجيش الصفقة بشكل رسمى لمدة 6 أشهر، حيث اتفق مسئولو الناديين على كل التفاصيل وتم توقيع العقود، ومن المقرر أن ينتظم عمار حمدى فى تدريبات فريقه الجديد بداية من غد الأربعاء، فى ظل منح عبد الحميد بسيونى مدرب الفريق لاعبيه راحة اليوم من المران بعد التعادل مع المقاصة بهدف لكل فريق فى الجولة 15 للدورى، ويستعد الطلائع لمواجهة نظيره نادى مصر والمقرر لها السابعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل فى الجولة السادسة عشرة للدورى على استاد جهاز الرياضة العسكرى.



عمار حمدي مع مسئولو الطلائع

تلقى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اتصالا هاتفيا من السفير حسام عيسى، سفير مصر فى السودان، طمأنه خلاله على التأمين الكامل لبعثة فريق الكرة المتجهة إلى أم درمان عصر الخميس، منذ لحظة وصولها إلى السودان، مشيرا إلى أنه عقد عدة اجتماعات مع المسئولين فى وزارة الداخلية السودانية التى أكدت توفير التأمين الكامل لبعثة الأهلي، فى ظل العلاقات التاريخية التى تربط الشعبين، وأن بعثة الأهلى سوف تلقى كل ترحاب فور وصولها السودان.