اخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 28 / 1 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 28 / 1 / 2020 شهدت العديد من الأخبار والأحداث المهمة التى نرصدها في التقرير التالي:
الأهلي يوافق على تنظيم البطولة الأفريقية للكرة الطائرة رجال
عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، مساء اليوم اجتماعًا بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات التي تخص قطاعات النادى المختلفة، واتخذ المجلس عقب الاجتماع القرارات التالية:
الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي فى السودان لمواجهة الهلال
أعلن النادى الأهلى أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، سوف يترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى السودان، بعد غدٍ الخميس، لمواجهة فريق الهلال مساء السبت المقبل، في إطار الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ومن المنتظر أن يسبق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وبرفقته سمير عدلي، المدير الإداري، بعثة الفريق إلى السودان غدًا الأربعاء، للاطمئنان على كل الترتيبات التنظيمية من الإقامة وملاعب التدريب ووسائل الانتقالات والتأمين، قبل مواجهة السبت.
خريطة برامجية جديدة لقناة الأهلي
عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، اجتماعًا مطولًا اليوم مع مجلس أمناء القناة، لبحث الهيكلة والخريطة البرامجية الجديدة وقام محمد كامل، الرئيس التنفيذى لشركة "برزينتيشن لايف"، الحاصلة على حقوق إدارة القناة بشرح آليات المرحلة المقبلة والتصور المبدئى للأفكار البرامجية.
الأهلي يعلن إعارة محمد عبد المنعم إلى سموحة موسما ونصف
أعلن أمير توفيق، مدير التسويق بالنادي الأهلي، انتقال محمد عبد المنعم لاعب فريق الشباب لكرة القدم بالنادي، إلى صفوف سموحة على سبيل الإعارة لمدة سنة ونصف السنة، على أن يحق للأهلي استدعاءه في الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقًا لرؤية الجهاز الفني وقام توفيق بإنهاء كل الإجراءات الخاصة بانتقال اللاعب وتوقيعه لنادي سموحة.
الخطيب يناقش تقرير وفد الأهلي عن فرع الأقصر بحضور شركة «استادات»
ستادات
رسميا.. الأهلي يعلن إعارة عمار حمدى إلى طلائع الجيش 6 أشهر.. صور
أعلن أمير توفيق، مدير التسويق بالنادي الأهلي، انتقال عمار حمدى، لاعب فريق الكرة، إلى صفوف نادى طلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، وقام توفيق بإنهاء كل الإجراءات الخاصة بانتقال اللاعب وتوقيعه لنادي طلائع الجيش، وأنهى مسئولو طلائع الجيش الصفقة بشكل رسمى لمدة 6 أشهر، حيث اتفق مسئولو الناديين على كل التفاصيل وتم توقيع العقود، ومن المقرر أن ينتظم عمار حمدى فى تدريبات فريقه الجديد بداية من غد الأربعاء، فى ظل منح عبد الحميد بسيونى مدرب الفريق لاعبيه راحة اليوم من المران بعد التعادل مع المقاصة بهدف لكل فريق فى الجولة 15 للدورى، ويستعد الطلائع لمواجهة نظيره نادى مصر والمقرر لها السابعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل فى الجولة السادسة عشرة للدورى على استاد جهاز الرياضة العسكرى.
عمار حمدي مع مسئولو الطلائع
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