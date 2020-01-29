شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتعاقد مع ثنائى أفريقى قبل مواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مسئولو أسوان إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط الغانى سولومون منساه، لاعب شباب الساحل اللبنانى، لينضم لنادى أسوان فى صفقة "انتقال حر"، وكذلك صانع ألعاب المنتخب الرواندى "جيان كلاود إرانزي" قادمًا من رايون سبورت الرواندى، وذلك على سبيل الإعارة 6 أشهر، ومن المقرر أن يصبح اللاعبان جاهزان للمشاركة فى المباراة المقبلة أمام النادى الإسماعيلى التى تقام بالجولة 16 من عمر مسابقة الدورى العام.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان لمواجهة نظيره قنا، غداً الأربعاء، فى اللقاء الودى الذى يجمع الفريقين، ضمن استعدادات أبناء الجنوب لمواجهة الإسماعيلى الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدورى العام.

واقترب نادى أسوان من التعاقد مع ثنائى الإنتاج الحربى مصطفى البدرى ومحمد عبد المجيد، على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الشتوى الجارى، لتدعيم صفوف الفريق الجنوبى قبل بداية الدور الثانى من عمر مسابقة الدورى العام، وأكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة أسوان والمشرف على فريق الكرة أن أسوان يضع الرتوش الأخيرة على الصفقتين بالاتفاق مع الإنتاج خلال الساعات المقبلة.

وانتزع فريق أسوان بقيادة مجدى عبد العاطى ثلاث نقاط ثمينة على حساب مضيفه حرس الحدود، بعد الفوز بثنائية مقابل هدف فى اللقاء الذى جمع الفريقين أمس الأثنين على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى العام.

Advertisements

بهذا الفوز رفع أسوان رصيده إلى النقطة 12 يحتل بها المركز الـ14 فى جدول المسابقة، متخلياً عن المركز الأخير فى قاع الجدول بعد تقدمه أربعة مراكز دفعة واحدة، فيما توقف رصيد حرس الحدود عند النقطة 18 فى المركز التاسع بالجدول.

من جانبه أبدى مجدى عبد العاطى، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى أسوان، سعادته بالفوز على حققه الفريق على حساب حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، وقال عبدالعاطى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "زملكاوي"، الذى يقدمه الإعلامى كريم حسن شحاتة على شاشة قناة الزمالك: "أشكر جميع لاعبى أسوان على الأداء والروح فى مباراة الحرس".