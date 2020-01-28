اول تعليق من كارتيرون بعد التعادل مع وادي دجلة

الثلاثاء 28 يناير 2020

أطلق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك تصريحات نارية عقب التعادل الذي سقط فيه الفريق ضد نادي وادي دجلة بهدف لكل فريق في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز .

وإعترف كارتيرون أن فريقه لم يقدم المستوى المعهود خلال مباراة اليوم بعد المواجهة القوية التي خرجنا منها متعادلين أيضًا ضد مازيمبي الكونجولي في الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا والتي إستهلكت طاقة اللاعبين .

Advertisements

وأضاف " اللاعبون كانوا خارج التركيز تمامًا ولم يظهر منهم على حالته الطبيعية وتأثر وسط الملعب بغياب " الدينامو " طارق حامد الذي يعمل على إفتكاك الكرات من الفريق المنافس والقدرة على ربط إيقاع الوسط باللاعبين المهاجمين .

وأنهى " قررنا قيد أحمد عيد ومحمود عبد الرحيم جنش في القائمة الإفريقية من أجل أن يكون الأول بديل لحازم إمام في الجبهة اليمنى ويدخل جنش في فورمة المباريات من أجل العودة مرة أخرى لمكانته كحارس العرين الأبيض الأساسي .