شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يرصد التعاقد مع نجم أياكس والان مع التفاصيل

الثلاثاء 28 يناير 2020 وصلت مفاوضات نادي برشلونة الإسباني مع نظيره ومواطنه فالنسيا من أجل التعاقد مع رودريجو مورينو لترميم كتيبة فريق ملعب الكامب نو في الشتاء الجاري إلى طريق مسدود.

و أفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية مساء اليوم الثلاثاء بأن برشلونة بدأ يرصد البدائل في الميركاتو الشتوي بعد تعثر صفقة رودريجو مهاجم الخفافيش. Advertisements و أشارت موندو إلى أن مهاجم فريق أياكس أمستردام الهولندي دوسان تاديتش أصبح في مفكرة بحث برشلونة للتعاقد معه لترميم هجوم الفريق. و أوضحت الصحيفة أن برشلونة تواصل بالفعل مع وكيل أعمال اللاعب الصربي تمهيداً للتعاقد معه قبيل انهيار صفقة رودريجو. و يبلغ تاديتش من العمر 31 عاماً و كان واحداً من نجوم أياكس الذي قدم موسماً استثنائياً العام الماضي في دوري أبطال أوروبا.

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