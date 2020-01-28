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موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري

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محمد أيمن 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك المقبلة في والان مع التفاصيل

الثلاثاء 28 يناير 2020

فشل الزمالك في تحقيق الفوز على وادي دجلة وسقط في فخ التعادل السلبي بهدف لكلًا منهما في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب إستاد القاهرة الدولي لحساب مباريات الجولة الخامسة عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم .

 

وتبحث الجماهير البيضاء عن موعد مباراة الزمالك المقبلة والتي سيكون فيها أبناء الفرنسي باتريس كارتيرون في مواجهة أبناء طارق العشري فريق نادي حرس الحدود .

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وتقام المباراة بين الفريقين يوم الخامس من شهر فبراير المقبل بعد عودة الفريق من رحلة أنجولا والتي يواجه فيها رفقاء مصطفى محمد فريق نادي أول أغسطس في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا .

 

وتنطلق مباراة الزمالك ضد حرس الحدود في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

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