مترجم كارتيرون يفتح النار على الصحفيين

الثلاثاء 28 يناير 2020

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فخ التعادل ضد فريق نادي وادي دجلة بهدف لكلاً منهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد القاهرة الدولي لحساب مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم .

وأثار مترجم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك غضب الصحفيين خلال المؤتمر الذي أقيم بعد اللقاء حيث تلقى أسئلة حول الأسماء التي سوف يتم إستدعائها للسفر مع الفريق إلى أنجولا من أجل خوض مباراة أول أغسطس لحساب مباريات الجولة السادسة من دروي الأبطال .

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ورفض أحمد شعبان الذي يعمل كمترجم لكارتيرون أن يقص له سؤال حول القائمة التي ستكون معه في أنجولا وقال للصحفيين " من الأفضل أن تأتوا بدلًا منه لتدريب الفريق " .

وشهد المؤتمر إعلان كارتيرون للأسماء المستبعدة من مباراة أول أغسطس مثل طارق حامد ومحمود علاء ومحمود عبد الرازق شيكابالا وغيرهم بعد أن ضمن الفريق العبور إلى الدور ربع النهائي .