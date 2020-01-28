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شكرا لقرائتكم خبر عن أوسه يكشف سر عودته لحماية عرين دجلة ضد الزمالك والان مع التفاصيل
الثلاثاء 28 يناير 2020
كشف الدولي المصري محمد عبد المنصف " أوسه " حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة عن سر عودته لحماية عرين الفريق في لقاء المارد الأبيض الذي جمع الفريقان على ملعب إستاد القاهرة الدولي لحساب مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز .
وفي تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب أكد أنه حصل على راحة خلال مباراة الإنتاج الحربي وأسوان الماضيتين بالإتفاق مع اليوناني تاكياس جونياس قبل أن تأتي عودته ضد الفريق الأبيض ضمن الإطار ذاته ونجحنا في تقديم مباراة قوية ضد الزمالك المنتشي بتحقيق ثلاثة إنتصارات محلية وتأهله لربع نهائي البطولة القارية.
وأشار أوسه إلى أن إقامة المباراة على ملعب جيد مثل إستاد القاهرة ساعد الفريق على تطبيق أسلوب لعبه مؤكدًا أن غياب التركيز أثر على اللاعبين في إهدار الكثير من الفرص ولولاها لكنا خرجنا فائزين بالمباراة .
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