- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن راية التسلل تحرم الزمالك من تحقيق فوز الــــ+90 والان مع التفاصيل
الثلاثاء 28 يناير 2020
كاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن يحقق فوز ثمين على نادي وادي دجلة في الوقت القاتل وذلك في المباراة التي إنتهت بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب إستاد القاهرة الدولي لحساب مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز .
وعند حلول الدقيقة الثالثة والتسعين تلقى مصطفى محمد مهاجم الزمالك كرة عرضية رائعة من زميله في الفريق مصطفى فتحي ليقوم الأول بتسديدها مباشرًة في شباك محمد عبد المنصف وتنفجر جماهير الزمالك فرحًا لكن راية الحكم المساعد الثاني قررت إلغاء الهدف بداعي التسلل .
وفي الإعادة التلفزيونية ظهر جليًا أمام الجميع أن مهاجم الزمالك اليافع كان متقدمًا بصورة بسيطة عن قدم آخر مدافع لوادي دجلة لكن مصطفى محمد لم يقتنع بقرار الحكم وقام بالإعتراض على قرار الحكم ما جعله يحصل على بطاقة صفراء .
كانت هذه تفاصيل خبر راية التسلل تحرم الزمالك من تحقيق فوز الــــ+90 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.