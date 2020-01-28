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شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. فرجاني ساسي ينفجر غضبًا في وجه الزمالك والان مع التفاصيل
الثلاثاء 28 يناير 2020
بدت علامات الغضب على الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد خروجه في الدقيقة الحادية والثمانين وترك مكانه للجناح الأيمن إسلام جابر في المباراة التي جمعت المارد الأبيض ضد وادي دجلة على ملعب إستاد القاهرة الدولي .
وقرر كارتيرون إخراج ساسي من المباراة بسبب عدم إستعادته لكامل لياقته البدنية كما أنه ظهر بعيدًا عن مستواه المعهود والذي عرفه به الجمهور العربي والزملكاوي وما كان منه إلا أن غادر إلى غرف خلع الملابس مباشرًة ورفض الجلوس على مقاعد البدلاء بجوار زملائه .
يُذكر أن الزمالك قد سقط في فخ التعادل مع وادي دجلة بهدف لكل فريق سجل للمارد الأبيض مصطفى محمد في الدقيقة الخامسة عشر قبل أن يدرك أحمد سعيد التعادل للفريق الدجلاوي في الدقيقة الحادية والأربعين لحساب مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري .
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