- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: كارليس بيريز من برشلونة الى روما الايطالي والان مع التفاصيل
الثلاثاء 28 يناير 2020
اكدت الصحافة الايطالية والاسبانية ان صفقة انتقال اللاعب كارليس بيريز من برشلونة الاسباني الى روما الايطالي قد تمت.
المدرب الجديد لنادي برشلونة كيكي سيتيين لا يعتمد على اللاعب الشاب الذي برز في بداية الموسم مع المدرب السابق فالفيردي وهو يعتبر من اواخر العنقود من اللاعبين المتخرجين من مدرسة برشلونة.
اللاعب ابن ال 21 عام ينتهي عقده مع البلوغرانا في 2022 وسينتقل الى روما الايطالي مقابل 13 مليون يورو اضافة الى مكافآت بحسب عطاءات اللاعب مع النادي الايطالي في الكالتشيو والبطولات القارية.
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير: كارليس بيريز من برشلونة الى روما الايطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.