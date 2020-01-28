تقرير: كارليس بيريز من برشلونة الى روما الايطالي

الثلاثاء 28 يناير 2020

اكدت الصحافة الايطالية والاسبانية ان صفقة انتقال اللاعب ​كارليس بيريز​ من ​برشلونة​ الاسباني الى روما الايطالي قد تمت.



المدرب الجديد لنادي برشلونة كيكي سيتيين لا يعتمد على اللاعب الشاب الذي برز في بداية الموسم مع المدرب السابق فالفيردي وهو يعتبر من اواخر العنقود من اللاعبين المتخرجين من مدرسة برشلونة.

اللاعب ابن ال 21 عام ينتهي عقده مع البلوغرانا في 2022 وسينتقل الى روما الايطالي مقابل 13 مليون يورو اضافة الى مكافآت بحسب عطاءات اللاعب مع النادي الايطالي في الكالتشيو والبطولات القارية.