- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. عقوبة قاسية في إنتظار الفرنسي كارتيرون والان مع التفاصيل
الثلاثاء 28 يناير 2020
أصبح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك مهدد بصورة كبيرة بأن يُوقع عليه غرامة مالية ضخمة بعد المباراة التي تعادل فيها المارد الأبيض مع وادي دجلة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب إستاد القاهرة الدولي لحساب مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري .
وعلى الرغم من أن كارتيرون قام بالحضور إلى المؤتمر الصحفي الذي يعقب اللقاء إلا أن المراقب أكد أن الفرنسي قد خالف اللائحة الخاصة بإتحاد الكرة والتي تنص على أن مدرب الفريق الضيف يجب أن يحضر المؤتمر الصحفي أولًا .
لكن الفرنسي لم يحضر وترك اليوناني تاكياس جونياس يحضر عقب المباراة مباشرًة وهو ما تم تسجيله بواسطة مصطفى عيسى المراقب الفني للقاء والذي أكد في تصريحات متلفزة أن حضوره لن يعفيه من العقوبة التي ستوقع عليه والتي من الممكن أن تصل إلى 50 ألف جنية مصري .
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. عقوبة قاسية في إنتظار الفرنسي كارتيرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.