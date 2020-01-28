عاجل.. عقوبة قاسية في إنتظار الفرنسي كارتيرون

الثلاثاء 28 يناير 2020

أصبح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك مهدد بصورة كبيرة بأن يُوقع عليه غرامة مالية ضخمة بعد المباراة التي تعادل فيها المارد الأبيض مع وادي دجلة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب إستاد القاهرة الدولي لحساب مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري .

وعلى الرغم من أن كارتيرون قام بالحضور إلى المؤتمر الصحفي الذي يعقب اللقاء إلا أن المراقب أكد أن الفرنسي قد خالف اللائحة الخاصة بإتحاد الكرة والتي تنص على أن مدرب الفريق الضيف يجب أن يحضر المؤتمر الصحفي أولًا .

Advertisements

لكن الفرنسي لم يحضر وترك اليوناني تاكياس جونياس يحضر عقب المباراة مباشرًة وهو ما تم تسجيله بواسطة مصطفى عيسى المراقب الفني للقاء والذي أكد في تصريحات متلفزة أن حضوره لن يعفيه من العقوبة التي ستوقع عليه والتي من الممكن أن تصل إلى 50 ألف جنية مصري .