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شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة وادي دجلة ضد الزمالك والان مع التفاصيل
الثلاثاء 28 يناير 2020
إنتهت مباراة وادي دجلة ضد الزمالك بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف في كل شبكة في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب إستاد القاهرة الدولي لحساب مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم .
ونجح اللاعب البلدوزر الجديد الشاب اليافع مصطفى محمد في تسجيل هدف الزمالك الوحيد في المباراة مدونًا على الهدف الخامس له في دوري الموسم الجاري ليتقدم على اللاعبين اصحاب الأربعة أهداف ويعادل نجم الأهلي حسين الشحات .
وفي السطور التالية يسلط معكم " الخليج 365 " الضوء على ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة وادي دجلة ضد الزمالك
ترتيب هدافي الدوري المصري
|
اللاعب
|
الفريق
|
عدد الأهداف
|
عبد الله السعيد
|
بيراميدز
|
12
|
محمد شريف
|
إنبي
|
8
|
وليد سليمان
|
الاهلي
|
6
|
حسام حسن
|
سموحة
|
6
|
مصطفى محمد
|
الزمالك
|
5
|
حسين الشحات
|
الاهلي
|
5
|
محمد سمير
|
المقاولون العرب
|
5
|
محمد سالم
|
5
|
سيف الدين الجزيري
|
5
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