الزمالك يسقط في فخ وادي دجلة بالدوري المصري

الثلاثاء 28 يناير 2020

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فخ التعادل الإيجابي أمام مضيفه فريق نادي وادي دجلة في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب إستاد القاهرة الدولي لحساب مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز .

سجل هدف المارد الأبيض المهاجم الشاب مصطفى محمد في الدقيقة الخامسة عشر من الشوط الاول عن طريق تصويبة قوية سكنت في الزاوية اليسرى للحارس محمد عبد المنصف الذي فشل في التعامل معها وسكنت شباكه لتنفجر المدرجات البيضاء فرحًا بهدف التقدم .

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وفي الدقيقة الثانية والأربعين قبل نهاية الشوط بثلاثة دقائق تمكن أحمد سعيد من تسجيل هدف التعادل لأصحاب الأرض عن طريق اللاعب أحمد سعيد الذي إستغل تمريرة حريرية من تاكايوس اللاعب اليوناني وأودع الكرة بسهولة في مرمى ابو جبل .

وبهذا التعادل رفع الزمالك رصيده من النقاط إلى النقطة الخامسة والعشرين في المركز الثالث فيما وصل رصيد نادي وادي دجلة إلى النقطة الرابعة عشر في المركز الثاني عشر .