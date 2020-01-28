مانشستر يونايتد يحسم صفقة برونو فرنانديز

الثلاثاء 28 يناير 2020

أكدت تقارير صحفية إقتراب حسم صفقة إنتقال نجم ​سبورتينغ لشبونة​ البرتغالي، ​برونو فرنانديز​ إلى نادي ​مانشستر يونايتد​ الإنكليزي.



وأضافت التقارير أن فرنانديز قد يصل إلى مانشستر الخميس لإجراء الفحوصات الطبية.

Advertisements

ولفتت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية إلى أن اليونايتد أكد تمسكه بضم فرنانديز في الميركاتو الشتوي الحالي.

وأضافت أن إدارة الشياطين الحمر قدمت عرضًا جديدًا للفريق البرتغالي في الساعات الماضية وهي تضغط بقوة لحسم الصفقة قبل إقفال باب التواقيع الشتوي يوم الجمعة المقبل.

وأوضحت أن القيمة المالية لذلك العرض بلغت 55 مليون يورو، إلى جانب مبلغ إضافي آخر بنحو 10 ملايين يورو سيحصل عليه لشبونة حال مشاركة برونو فرنانديز في عدد معين من المباريات مع مانشستر يونايتد.