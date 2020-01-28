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شكرا لقرائتكم خبر عن عدة اندية انجليزية مهتمة بأديبايور والان مع التفاصيل
الثلاثاء 28 يناير 2020
عدة اندية انكليزية مهتمة بأديبايور
أفادت تقارير صحفية أن نيوكاسل يونايتد، أستون فيلا، برايتون وهوف ألبيون أعربوا عن اهتمامهم بالحصول على خدمات مهاجم أرسنال السابق إيمانويل أديبايور.
اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا، والذي لعب أيضًا مع مانشستر سيتي، توتنهام وكريستال بالاس في الدوري الممتاز، يعمل حاليًا كعامل حر بعد مغادرته الفريق التركي قيصر سبور في نهاية العام الماضي.
ووفقًا لصحيفة ذا صن، يحرص أديبايور على فرصة أخيرة في الدوري الإنكليزي الممتاز حيث يتطلع للوصول إلى قرن من الأهداف حيث لديه 97 هدفا ويحرص على بلوغ 100 هدف في الدوري الممتاز.
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