شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 22 مباراة لم يتذوق خلالها الزمالك الانتصار في غياب طارق حامد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل إيجابي بهدف لكل فريق حسم مواجهة الزمالك ووادي دجلة، التي احتضنها ملعب القاهرة الدولي، بمنافسات الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

وفقد الزمالك النقطة الثانية عشر له منذ انطلاق المسابقة واكتفى بالحصول على 25 نقطة من 13 مباراة بالدوري وضعته في المركز الثالث بجدول الترتيب بفارق 11 نقطة عن الأهلي المتصدر بالعلامة الكاملة من 12 مباراة.

وظهر تأثر خط وسط الزمالك بغياب طارق حامد، الموقوف لمباراة واحدة اثر حصوله على البطاقة الحمراء في اللقاء الماضي أمام أسوان.

ولم تكن هي المباراة الأولى التي يتعثر خلالها الزمالك سواء بالتعادل أو الخسارة في ظل غياب طارق حامد عن تشكيلته، بل حمل تعثر الزمالك أمام دجلة الرقم 20 في غياب «وتد» منتصف الميدان عن الفريق الأبيض.

طارق حامد غاب عن تشكيلة الزمالك في 5 مباريات بالدوري هذا الموسم، وفشل الفريق في تحقيق الانتصار خلال 3 منهم، بالخسارة أمام إنبي 2/1 والتعادل الإيجابي 1/1 أمام كل من إف سي مصر ودجلة.

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كما تعثر الزمالك في الدوري بالموسم الماضي 2018-2019 في مباراتين شهدتا غياب اللاعب بالتعادل السلبي أمام بتروجت بالجولة الأولى وفي مواجهة الانتاج الحربي بالجولة الـ 31 من عمر المسابقة والتعادل الايجابي 1-1.

وفي دوري موسم 2017-2018 فقد الزمالك نقطتين ثمينتين بالتعادل الايجابي أمام الانتاج الحربي بالجولة الأولى في غياب طارق حامد أيضاً.

تعثران جديدان للزمالك في غياب حامد عن تشكيلته في دوري 2016-2017، بالخسارة على يد الانتاج الحربي بهدفين قابل هدف بالجولة الثامنة عشر والتعادل السلبي أمام سموحة بالجولة السادسة.

ويخرج كارق حامد مصاباً في أول 20 دقيقة من مواجهة الزمالك وسموحة بالدوري الممتاز موسم 2015-2016 ليتعادل الفريق بصعوبة بنتيجة 1/1 في تلك المواجهة، قبل أن يعقبها خسارتين في غيابه أمام كل من الإسماعيلي بهدف نظيف ثم في القمة أمام الأهلي بهدفين دون رد، بالاضافة إلى تعادل أمام دجلة بهدف لكل فريق.

الزمالك لم يتذوق طعم الانتصار خلال 5 مباريات لم تشهد وجود طارق حامد على أرضية الميدان بمشوار الفريق بالدوري موسم 2014-2015، بالتعادل السلبي أمام الداخلية والخسارة أمام إنبي بثنائية والتعادل 1-1 امام الأهلي في قمة الدور الأول لذلك الموسم، ثم التعادل إيجابياً في مواجهتي الجونة وبتروجت.

الفريق الأبيض افتقد لخدمات طارق حامد خلال 8 مباريات افريقية شهيرة خلال مشواره بدوري الأبطال والكونفدرالية وتعثر الزمالك في 7 منهم، بالخسارة على يد كل من سانجا الكونغولي بالكونفدرالية 2015، وعلى يد كل من صن داونز الجنوب أفريقي بمجموعات دوري الأبطال 2016، وفي نسخة 2017 خسر الفريق في غيابه أمام كابس يونايتد الزيمبابوي وعجز عن الفوز في ملعبه أمام كل من الاتحاد الليبي واتحاد العاصمة الجزائري واكتفى بالتعادل، كما خسر الزمالك بثلاثية نظيفة على يد مازيمبي الكونغولي بمستهل مشوار الفريق بمجموعات دوري الأبطال في النسخة الجارية في غياب حامد، كذلك في مواجهة القطن التشادي بالنسخة الماضية من الكونفدرالية.