شكرا لقرائتكم خبر عن جونياس: واجهنا فريقًا كبيرًا والتعادل مع الزمالك أحزن لاعبي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي وادي دجلة، على أن تعادل فريقه اليوم امام الزمالك أحزن لاعبيه لأن الفوز كان قريبًا منهم.

وتعادل الزمالك مع مُضيفه وادي دجلة 1-1، اليوم على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في الجولة 15 من الدوري الممتاز اليوم.

Advertisements

وقال جونياس في المؤتمر الصحفي للمباراة: «واجهنا فريقًا كبيرًا مثل الزمالك، سألت اللاعبين عن انطباعهم وكلهم أبدوا حزنهم لأن الفوز كان قريبًا وفرطنا فيه، أبارك للاعبين على أدائهم وسنواصل العمل».

وتابع: «الأداء كان جيدًا في الملعب ونحن من جعلنا الزمالك يظهر بشكل سيء، أدرب دجلة منذ 18 شهرًا ونحن لنا طريقة لعب لا نغيرها مع أي منافس حتى إذا كان الأهلي أو الزمالك، ونريد دائمًا أن نأخذ ما نستحقه ولكن اليوم أمام الأبيض لم يحدث ذلك».

واختتم: «الزمالك يمتلك 32 لاعبًا يتمتعون بإمكانات عالية، لا عذر لغياب أي لاعب لديهم، أي لاعب شارك اليوم من دجلة أدى كل ما عليه ولا أشكو من أداء أي لاعب ولكن الأمر الوحيد هو ضياع فرص كثيرة».