شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الأهلي يُنهي إجراءات إعارة عمار حمدى إلى طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أمير توفيق، مدير التسويق بالنادي الأهلي، عن انتقال عمار حمدى، لاعب فريق الكرة، إلى صفوف نادي طلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر. وقام توفيق بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بانتقال اللاعب وتوقيعه لنادي طلائع الجيش.

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