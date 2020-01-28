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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سمولينغ: حاليا لا أفكر في مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020
بدا مدافع روما، كريس سمولينغ، متحفظا ازاء مستقبله مع مانشستر يونايتد.
الانكليزي الدولي هو حاليا على سبيل الاعارة على مدار موسم كامل مع روما الذي يحرص على التفاوض على صفقة دائمة مع يونايتد.
وبعد الهزيمة أمام يوفنتوس الليلة الماضية، قال سمولينغ: "إن تركيزي اليوم هو فقط في الموسم وعلى النجاح، والوصول إلى احد المراكز الأربعة الأولى ومنح النادي لقبا ما. لهذا السبب، الآن أفكر فقط في التعافي بشكل أفضل من أجل الأحد (ضد لاتسيو)".
وسئل سمولينغ عن زميله السابق آشلي يونغ الذي انضم إلى إنتر ميلان، فأجاب: "لقد بعثت إليه برسالة، متمنياً له التوفيق".
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