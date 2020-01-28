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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مارسيلو يصدم ريال مديد ويُفكر في الرحيل عن الملكي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020
نقل موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، عن وسائل إعلام إيطالية، ان البرازيلي مارسيلو يُفكر بشكل جدي في مُغادرة ريال مدريد، في نهاية الموسم الحالي.
وأوضح الموقع أنّ مارسيلو لم يستقر بعد على وجهته القادمة تحديدًا، علماً أنه يفكر بالإنضمام إلى صفوف يوفنتوس أو إنتر ميلان الإيطاليين.
وبعد أن منح المدرب زين الدين زيدان فرصة ثانية للبرازيلي بعد تراجع مستواه بشكل ملحوظ تحت قيادة المدرب سانتياغو سولاري، عاد الفرنسي للإعتماد على فيرلاند ميندي، الذي قدم أداء جيد دفاعيًا وهجوميًا، ولم يتمكن مارسيلو من استعادة مكانته الأساسية، بعد تعافيه من الإصابة وعليه بدأ يفكر بمغادرة السانيتاغو برنابيو.
وشارك مارسيلو في 14 مُباراة، بمُختلف المُسابقات هذا الموسم، ولم يسجّل أي هدف.
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