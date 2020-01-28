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مانشستر يونايتد يحسم صفقة برونو فرنانديز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

أكدت تقارير صحفية إقتراب حسم صفقة إنتقال نجم ​سبورتينغ لشبونة​ البرتغالي، ​برونو فرنانديز​ إلى نادي ​مانشستر يونايتد​ الإنكليزي.

وأضافت التقارير أن فرنانديز قد يصل إلى مانشستر الخميس لإجراء الفحوصات الطبية.

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ولفتت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية إلى أن اليونايتد أكد تمسكه بضم فرنانديز في الميركاتو الشتوي الحالي.

وأضافت أن إدارة الشياطين الحمر قدمت عرضًا جديدًا للفريق البرتغالي في الساعات الماضية وهي تضغط بقوة لحسم الصفقة قبل إقفال باب التواقيع الشتوي يوم الجمعة المقبل.

وأوضحت أن القيمة المالية لذلك العرض بلغت 55 مليون يورو، إلى جانب مبلغ إضافي آخر بنحو 10 ملايين يورو سيحصل عليه لشبونة حال مشاركة برونو فرنانديز في عدد معين من المباريات مع مانشستر يونايتد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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