صفقة مدوية روما يقترب من التعاقد مع نجم برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

كشفت وسائل الإعلام الإيطالية عملية انتقال الإسباني كارلس بيريز من صفوف برشلونة إلى روما الإيطالي.



وقالت شبكة “سكاي سبورت” الإيطالية أن كارلس بيريز أصبح على بعد خطوة واحدة من الانتقال إلى صفوف روما خلال الساعات القليلة القادمة ضمن عمليات سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

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وذكر الشبكة الموثوقة أنه تم الإتفاق بين جميع الأطراف روما، برشلونة واللاعب كارلس بيريز على كافة الأشياء وفي انتظار الإعلان الرسمي من أحدهم.

وكشف السيد فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق أن روما اتفق مع برشلونة على دفع مبلغ قيمته 13 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات كارلس بيريز بشكل دائم.

وأكد رومانو عبر حسابه على تويتر أن الصفقة لن تشمل بند أحقية اعادة الشراء لصالح برشلونة في المستقبل.