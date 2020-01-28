شكرا لقرائتكم الزمالك يفقد نقطتين في مشوار الدوري ويفلت من السقوط أمام دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل الزمالك مع وادي دجلة في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، في تحدي جديد لأصحاب الرداء الأبيض بالمسابقة المحلية.

أحرز هدف الزمالك مصطفي محمد في الدقيقة 15 بينما تعادل وادي دجلة عن طريق أحمد سعيد في الدقيقة 42 من عمر المباراة.

ارتفع رصيد الزمالك للنقطة الـ 25 يحتل بها المركز الثالث في الدوري ، بينما يصل وادي دجلة للنقطة الـ 14 في المركز الـ 12 في جدول الدوري.

انتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين 1/1 ، وكان الزمالك الأفضل ، كما وقعت مشادة بين محمود علاء مدافع الزمالك ورجب عمران مهاجم وادي دجلة ، بعد كرة مشتركة بينهما ، وتدخل الحكم محمد معروف ومنح انذار لكل لاعب من الثنائي ، قبل أن يتدخل شيكابالا قائد الزمالك لتهدئة الأجواء.

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بخلاف هدف مصطفي محمد فان الهجمة الخطيرة الوحيدة في الربع ساعة الاولي من عمر المباراة عندما أنقذ أحمد رمضان بيكهام مدافع وادي دجلة، فريقه من الهدف الأول عندما تدخل في اللحظات الأخيرة وأبعد الكرة من أمام مصطفى محمد مهاجم الزمالك الذي كان منفردا بمرمى محمد عبد المنصف.

بدأ الشوط الثاني بهجوم مكثف من لاعبي الزمالك وفي المقابل هجمات مرتدة من لاعبي دجلة ، ولكن دون خطورة علي مرمي الفريقين ليستمر التعادل بعد مرور 60 دقيقة.

حاول لاعبو وادي دجلة خطف المباراة من بين أقدام لاعبي الزمالك ، عن طريق لهجمات المرتدة واللعب علي المساحات خلف وسط الزمالك، الا ان أبو جبل حارس مرمي الزمالك وخط الدفاع نجحوا في منع دجلة من التقدم، في المقابل فان لاعبي الزمالك فشلوا في احداث أي خطورة علي مرمي محمد عبد المنصف.

وفي الدقيقة 42 يستغل لاعبو دجلة خطأ محمد اوناجم ومحمود الونش لاعبا الزمالك ويتم تمرير الكرة بينية داخل منطقة جزاء الزمالك ، ليضعها أحمد سعيد في مرمي أبو جبل الذي لا يتحمل أي نسبة من خطأ الهدف.