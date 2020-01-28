أيمن يونس: دجلة فريق مش طبيعى ولديه حلول جماعية، ويقدم أداء أوروبى

جدة - عمرو شويل أشاد أيمن يونس نجم الزمالك الأسبق، بأداء ومستوى فريق وادى دجلة خلال مواجهة الزمالك فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

أحرز هدف الزمالك مصطفى محمد في الدقيقة 15 بينما تعادل وادي دجلة عن طريق أحمد سعيد في الدقيقة 42 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة الـ 25 يحتل بها المركز الثالث في الدوري، بينما يصل وادي دجلة للنقطة الـ 14 في المركز الـ 12 في جدول الدوري.

Advertisements

أضاف أيمن يونس فى تصريحاته عبر شاشة "أون سبورت" أن فريق دجلة قدم أداء مبهر أمام الزمالك، قائلاً: "فريق مش طبيعى ولديه حلول جماعية، ويقدم أداء أوروبى، بخلاف أن اليونانى تاكيس جونيس مدرب دجلة تفوق كثيرًا على الفرنسى باتريس كارتيرون مدرب الزمالك".

وانتقد نجم الزمالك الأسبق، أداء الفارس الأبيض وفكر كارتيرون، مشيرًا إلى أن حلوله "نمطية" بخروج لاعب ونزول أخر فى نفس المركز دون ابداع فى التفكير، كما انتقد المستوى البدنى للاعبى الزمالك، مؤكدًا إنهم فى حاجة لتطوير هذا الجانب فى أسرع وقت.