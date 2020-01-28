شكرا لقرائتكم أسوان يضم ثنائي إفريقي لتدعيم صفوفه في الدور الثاني بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أتم مسئولو نادي أسوان اجراءات التعاقد مع الغاني سولومون منساه لاعب وسط شباب الساحل اللبناني، لينضم لصفوف أبناء الجنوب في صفقة "انتقال حر".

ومن المقرر أن يصبح اللاعبان جاهزان للمشاركة في المباراة المقبلة أمام النادي الإسماعيلي التي تقام بالجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام.

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان لمواجهة نظيره قنا، غداً الأربعاء، فى اللقاء الودى الذى يجمع الفريقين، ضمن استعدادات أبناء الجنوب لمواجهة الإسماعيلى الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدورى العام.

واقترب نادى أسوان من التعاقد مع ثنائى الإنتاج الحربى مصطفى البدرى ومحمد عبد المجيد، على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الشتوى الجارى، لتدعيم صفوف الفريق الجنوبى قبل بداية الدور الثانى من عمر مسابقة الدورى العام، وأكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة أسوان والمشرف على فريق الكرة أن أسوان يضع الرتوش الأخيرة على الصفقتين بالاتفاق مع الإنتاج خلال الساعات المقبلة.