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شكرا لقرائتكم زيزو يختار تصفيف شعر ناشئ وادي دجلة قبل انطلاق المباراة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل لقطت عدسات كاميرا الخليج 365 لقطة طريفة للنجم أحمد سيد زيزو لاعب وسط الزمالك، وذلك قبل مباراة الفريق الأبيض ووادي دجلة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة.
ولقطت الكاميرا أحمد سيد زيزو وهو يصفف شعر ناشيء وادي دجلة قبل انطلاق المباراة بدقائق.
جدير بالذكر أن الزمالك قد تعادل أمام وادي دجلة بهدف مقابل هدف، ليفقد نقطتين ويواصل تذبذب نتائجه في مسابقة الدوري المصري بالموسم الحالي.
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