شكرا لقرائتكم مدحت عبد الهادي: معقول غياب طارق حامد يعمل كده في فريق الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مدحت عبد الهادي كابتن الزمالك الأسبق أن الفريق الكروي الأول بالنادي عانى من اجهاد بعض العناصر في التشكيلة على رأسهم يوسف أوباما وفرجاني ساسي.

أضاف مدحت عبد الهادي خلال برنامج "زملكاوي" المذاع على قناة الزمالك الفضائية أن الإجهاد واضح وكان من باب أولى منح أحدهم راحة والدفع بمحمد حسن خاصة وأن غياب طارق حامد أثر بشكل سلبي على نتيجة المباراة.

تابع مدحت عبد الهادي أن كارتيرون لم يعتمد على الضغط العالي الذي يضمن للأبيض الاستفادة من أخطاء المنافس مشدداً على أن غياب نجم الوسط لا يمكن ان تكون سبباً في خسارة المزيد من النقاط في بطولة الدوري المصري.

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وادي دجلة ضد الزمالك



وتعرض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لتعادل مخيب للامال اماما فريق وادي دجلة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم علي استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 15 للدوري، حيث تعادل الزمالك ووادي دجلة بهدف لكل فريق، احرز هدف الزمالك مصطفي محمد في الدقيقة 15 بينما تعادل وادي دجلة عن طريق أحمد سعيد في الدقيقة 42 من عمر المباراة ، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة الـ 25 يحتل بها المركز الثالث في الدوري ، بينما يصل وادي دجلة للنقطة الـ 14 في المركز الـ 12 في جدول الدوري.

انتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين 1/1 ، وكان الزمالك الأفضل ، كما وقعت مشادة بين محمود علاء مدافع الزمالك ورجب عمران مهاجم وادي دجلة ، بعد كرة مشتركة بينهما ، وتدخل الحكم محمد معروف ومنح انذار لكل لاعب من الثنائي ، قبل أن يتدخل شيكابالا قائد الزمالك لتهدئة الأجواء.

وادي دجلة ضد الزمالك



وقال أن نزول محمد حسن كان يتوجب معه الضغط العالي على لاعبي فريق كارتيرون الا ان ذلك لم يحدث ذلك ما ساهم في منح لاعبي دجلة الراحة في بناء الهجمات، مبدياً اندهاشه "معقولة غياب طارق حامد يعمل كده في فريق الزمالك".