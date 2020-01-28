شكرا لقرائتكم تاكيس جونياس: الجميع حزين لعدم تحقيق الفوز على الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال كارتيرون :" أداء الزمالك كان سيئ لأن أداء دجلة كان أفضل في الملعب وفرض أسلوبه واستراتيجيته على المنافس في اللقاء، وأنا هنا منذ 18 شهر وألعب بنفس الطريقة أمام أي منافس"، وأوضح أن الزمالك لم يتأثر بالغيابات لأن المنافس لديه 32 لاعبا كلهم على نفس المستوى، والشكوى الوحيدة لي من لاعبي دجلة هي عدم استغلال الفرص المتاحة للتسجيل"، وأضاف أنه منح خالد وليد فرصة في المباريات الماضية وأراح عبد المنصف لأن الحارس البديل ظهر بصورة جيدة وكان يستحق الفرصة.

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