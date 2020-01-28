الزمالك يستبعد 7 لاعبين من رحلة أنجولا

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جدة - عمرو شويل استبعد الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك كلا من طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد عبد الشافي ومحمود شيكابالا ومحمود علاء ومحمد أبو جبل وحازم إمام من قائمة الفريق التي ستتوجه إلى أنجولا فجر الغد. وأضاف أنه سيصطحب مصطفى محمد مع الفريق في رحلة أنجولا بالرغم من امتلاكه انذارين في رصيده. وتعادل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أمام فريق وادي دجلة فى المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 15 للدوري، أحرز هدف الزمالك مصطفى محمد في الدقيقة 15 بينما تعادل وادي دجلة عن طريق أحمد سعيد في الدقيقة 42 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة الـ 25 يحتل بها المركز الثالث في الدوري، بينما يصل وادي دجلة للنقطة الـ 14 في المركز الـ 12 في جدول الدوري. وبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل في حراسة المرمى. محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام - محمد عبد الشافي في خط الدفاع. فرجاني ساسي - يوسف أوباما - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد زيزو فى خط الوسط. Advertisements مصطفى محمد في خط الهجوم. بينما جلس على دكة البدلاء كل من: محمد صبحي - إسلام جابر - مصطفى فتحى - كاسونجو - محمد عبد السلام - إمام عاشور - محمد حسن. فيما بدأ وادي دجلة المباراة بتشكيل مكون من: جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد عبد المنصف. خط الدفاع: بسام وليد – أحمد رمضان بيكهام – محمود مرعي - يعقوبو. خط الوسط: محمد عبد العاطي – أحمد سعيد – بوزاس فاسيلوس – رفيق كابو - حسام عرفات. خط الهجوم: رجب عمران.

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