شكرا لقرائتكم الأهلى يتعادل امام الزمالك 20/20 بكرة اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تعادل فريق كرة اليد بالنادى الأهلى مع نظيره الزمالك بنتيجة 20 /20 فى إطار قمة كرة اليد المؤجلة من ختام الدور الأول من دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2000 ، وأقيمت المباراة مساء اليوم على صالة أكتوب الدولية بعدما تم تقديمها 24 ساعة لإعتذار إستاد القاهرة عن إستضافتها وفقا لتأكيدات سعيد عبد المنعم رئيس لجنة مسابقات إتحاد كرة اليد، وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد من قبل ،انطلاق منافسة المرحلة النهائية بدورى المحترفين يوم 6 فبراير المقبل لتحديد البطل.
نجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى التأهل إلى المرحلة النهائية لتحديد بطل دورى المحترفين متصدرا جدول الترتيب بـ 21 نقطة من المواجهات المباشرة، بالرغم من احتلاله المركز الثانى فى حسبة النقاط الاعتبارية حتى الأن برصيد 59.5 نقطة، بينما تأهل الأهلى أيضا إلى هذا الدور فى المرتبة الثانية بواقع 17 نقطة فى ظل عدم تصدره مسابقة المحترفين.
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