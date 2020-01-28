شكرا لقرائتكم كارتيرون: نقطة دجلة جاءت بسبب التعادل المُحبط مع مازيمبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك أن فريقه خاض مباراة صعبة أمام وادي دجلة في الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري، خاصة وأنها جاءت بعد مباراة مازيمبي وبعد التعادل المحبط أمام بطل الكونغو في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وشدد على أن الزمالك واجه فريق محترم.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي:" اللاعبون كانوا خارج التركيز في المباراة بعد بذل مجهود كبير أمام مازيمبي، والفريق لم يكن في مستواه في اللقاء".

وأضاف أن الفريق فقد طارق حامد في مباراة وادي دجلة، وسيتم قيد أحمد عيد ومحمود جنش في القائمة الأفريقية، وسيعمل على إراحة عدد كبير من اللاعبين الأساسين في المباراة المقبلة أمام بطل أنجولا.

ويستعد الزمالك للقاء أول أغسطس بطل أنجولا يوم السبت المقبل في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال كارتيرون:"غياب طارق حامد أثر بشكل علي الفريق لانه بمثابة قائد في الملعب وجزء كبير من الفريق".

وتعادل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أمام فريق وادي دجلة فى المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 15 للدوري، أحرز هدف الزمالك مصطفى محمد في الدقيقة 15 بينما تعادل وادي دجلة عن طريق أحمد سعيد في الدقيقة 42 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة الـ 25 يحتل بها المركز الثالث في الدوري، بينما يصل وادي دجلة للنقطة الـ 14 في المركز الـ 12 في جدول الدوري.

وبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

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محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام - محمد عبد الشافي في خط الدفاع.

فرجاني ساسي - يوسف أوباما - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد زيزو فى خط الوسط.

مصطفى محمد في خط الهجوم.

بينما جلس على دكة البدلاء كل من: محمد صبحي - إسلام جابر - مصطفى فتحى - كاسونجو - محمد عبد السلام - إمام عاشور - محمد حسن.

فيما بدأ وادي دجلة المباراة بتشكيل مكون من: جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف.

خط الدفاع: بسام وليد – أحمد رمضان بيكهام – محمود مرعي - يعقوبو.

خط الوسط: محمد عبد العاطي – أحمد سعيد – بوزاس فاسيلوس – رفيق كابو - حسام عرفات.