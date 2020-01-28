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شيكابالا يهدي شعار الزمالك لناشئ وادي دجلة قبل مباراة الزمالك

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جدة - عمرو شويل التقطت عدسة "الخليج 365" عدة لقطات لمحمود عبد الرازق "شيكابالا"، كابتن نادي الزمالك، وهو يُهدي شعار الفارس الأبيض لناشئ وادي دجلة قبل انطلاق مباراة اليوم في الدوري.

الزمالك خاض قبل مباراة دجلة، 12 مباراة حقق خلالها الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهُزم فى مباراتين، سجل خلالها 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، فيما خاض قبل لقاء الزمالك، 14 مباراة، حقق خلالهم الفوز في 3 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وهُزم في 7 مواجهات، سجل خلالهم 16 هدفًا واستقبل 22 هدفًا.

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