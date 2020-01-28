شكرا لقرائتكم مترجم كارتيرون للصحفيين: تعالوا اتمرنوا معانا كل يوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد المؤتمر الصحفي الخاص بالفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عقب مباراة وادي دجلة واقعة مُثيرة ، عندما رفض أحمد شعبان مترجم كارتيرون تلقي المزيد من الأسئلة، وقال للصحفيين: "هتسألوا إيه تاني، تعالوا اتمرنوا معانا كل يوم".

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي:" اللاعبون كانوا خارج التركيز في المباراة بعد بذل مجهود كبير أمام مازيمبي، والفريق لم يكن في مستواه في اللقاء".

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وأضاف أن الفريق فقد طارق حامد في مباراة وادي دجلة، وسيتم قيد أحمد عيد ومحمود جنش في القائمة الأفريقية، وسيعمل على إراحة عدد كبير من اللاعبين الأساسين في المباراة المقبلة أمام بطل أنجولا.

ويستعد الزمالك للقاء أول أغسطس بطل أنجولا يوم السبت المقبل في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وتعادل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أمام فريق وادي دجلة فى المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 15 للدوري، أحرز هدف الزمالك مصطفى محمد في الدقيقة 15 بينما تعادل وادي دجلة عن طريق أحمد سعيد في الدقيقة 42 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة الـ 25 يحتل بها المركز الثالث في الدوري، بينما يصل وادي دجلة للنقطة الـ 14 في المركز الـ 12 في جدول الدوري.