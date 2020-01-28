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شكرا لقرائتكم كاسونجو كابونجو يظهر بجوار "السافل" للمرة الأولى بدكة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ظهر الكونجولي كاسونجو كابونجو للمرة الأولي علي دكة بدلاء الزمالك أمام وادي دجلة، و تعد هي المباراة الأولي ل كاسونجو مع الزمالك بعد عودته من الإعارة لفريق الوداد المغربي.
يذكر أن الزمالك تعادل مع وادي دجلة في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.
أحرز هدف الزمالك مصطفي محمد في الدقيقة 15 بينما تعادل وادي دجلة عن طريق أحمد سعيد في الدقيقة 42 من عمر المباراة.
و بتلك النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة الـ 25 يحتل بها المركز الثالث في الدوري، بينما يصل وادي دجلة للنقطة الـ 14 في المركز الـ 12 في جدول الدوري.
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