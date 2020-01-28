شكرا لقرائتكم ليبرون جيمس يبعث برسالة مؤثرة للراحل كوبي براينت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعهد ليبرون جيمس نجم لوس أنجلوس ليكرز الأميركي لكرة السلة بمواصلة إرث الاسطورة الراحل كوبي براينت في رسالة نشرها على موقع "إنستغرام".

وعلق جيمس عبر حسابه على شبكة "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي على نبأ مصرع كوبي براينت قبل يومين، مؤكدا أنه يشعر بحزن شديد جراء هذه الفاجعة.

ولقي براينت، الفائز بالميدالية الذهبية الأولمبية مرتين وصاحب لقب الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين خمس مرات ونجم فريق لوس أنجليس ليكرز، حتفه أمس الأول الأحد عن عمر يناهز 41 عاما، في حادث تحطم مروحية في لوس أنجليس، والذي أودى بحياة ثمانية أشخاص أخرين من بينهم ابنته جيانا، 13 عاما، وفقا لعمدة المدينة.

وتخطى جيمس إنجاز براينت واصبح ثالث أكثر اللاعبين تسجيلا للنقاط في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وحقق جيمس هذا الإنجاز خلال المباراة التي خسرها فريقه لوس أنجليس ليكرز أمام مضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 91 /108 يوم الأحد.

وسجل جيمس 29 نقطة على ملعب فيلادلفيا ليتخطى كوبي براينت ويصبح ثالث أكثر اللاعبين تسجيلا للنقاط في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ورفع جيمس رصيده الإجمالي من النقاط خلال مسيرته إلى 33655 نقطة متفوقا على براينت الذي انهى مسيرته في الملاعب مسجلا 33643 نقطة جاءت جميعها مع ليكرز. ويبلغ متوسط تسجيل جيمس البالغ من العمر 35 عاما 25 نقطة في المباراة للموسم السادس عشر على التوالي.

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ويتصدر النجم السابق كريم عبد الجبار قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للنقاط برصيد 38387 نقطة يليه كارل مالون في المركز الثاني برصيد 36928 نقطة. ولم يسبق لجيمس وبراينت اللعب سويا في فريق واحد، حيث انضم جيمس إلى ليكرز بعد عامين من اعتزال براينت لكنهما ساهما سويا في تتويج المنتخب الأمريكي لكرة السلة بالميدالية الذهبية في أولمبياد 2008 و2012.

وقال جيمس عبر شبكة "إنستغرام" :لست مستعدا لكن علي الاستمرار، يا صديقي أجلس هنا لكتابة شيئا ما في هذه الرسالة ولكن في كل مرة أبدأ فيها أبكي مجددا بمجرد التفكير فيك.

ووفقا لصحيفة "لوس أنجليس تايمز" فإن براينت اتصل بجيمس بعد أن تجاوز رقمه القياسي، لتهنئته على هذا الإنجاز.

وقال براينت في آخر رسالة له عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي ، "واصل تطوير اللعبة كينغ جيمس، كل الاحترام يا أخي".

وعلق جيمس بالقول "حرفيا عندما سمعت صوتك صباح يوم الأحد قبل الرحيل عن فيلادلفيا والعودة إلى لوس أنجليس لم أفكر ولو واحد في المليون أنها ستكون المحادثة الأخيرة بيننا".

وأشار "قلبي محطم ومدمر يا أخي".

وأوضح "أحبك يا أخي الأكبر، قلبي مع فانيسا والأطفال، أعدك بأن أكمل ارثك ، يا رجل أنت تعني الكثير بالنسبة لنا جميعا هنا خاصة في عائلة ليكرز، ومن مسؤوليتي أن أضع هذا الحمل على ظهري وأن استمر".

وختم جيمس بالقول "هناك الكثير الذي أود قوله لكن لا يمكنني في الوقت الراهن لأنني لا أستطيع تجاوز الأمر، حتى لقاء آخر يا أخي".