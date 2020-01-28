شكرا لقرائتكم أهلي جدة يتخطى استقلال دوشنبه بشق الأنفس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حجز أهلي جدة مقعده في دوري المجموعات عقب فوزه الصعب أمام ضيفه استقلال دوشنبه الطاجيكي 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في مباراة الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا، يوم الثلاثاء.

وشهدت المباراة أفضلية للأهلي الذي عانى من سوء الطالع حيث أضاع لاعبوه عدداً كبيراً من الفرص المحققة خاصة في الشوط الأول.

وسنحت أولى الفرص للأهلي للاعبه الجزائري يوسف بلايلي الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله سلمان مؤشر ليسدد الكرة من فوق الحارس إلا أنها ذهبت فوق العارضة.

وواصل الأهلي هجومه وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه سلمان مؤشر الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الضيوف وسنحت لهم فرص محققة للاعبه ألكسندر بوبوف الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس ياسر المسيليم بصعوبة.

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وواصل استقلال دوشنبه هجومه وسنحت له فرصة خطيرة لمدافعه جورباييف الذي ارتقى لعرضية زميله باشنبي ليحول الكرة برأسه إلا أنها مرت خارج المرمى.

ورد الأهلي الذي استعاد الأفضلية بعد مرور 10 دقائق من بداية الشوط الثاني وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه حسين المقهوي الذي تلقى تمريرة من زميله الألماني مارين ليسدد الكرة إلا أنها اصطدمت بالمدافع الطاجيكي.

وواصل الأهلي هجومه وكاد لاعبه يوسف بلايلي أن يفتتح التسجيل بعد تلقيه عرضية من زميله سلمان مؤشر ليسدد الكرة قوية إلا أنها أصابت العارضة.

وعند الدقيقة 90+1 تمكن الجزائري يوسف بلايلي من تسجيل هدف الأهلي الوحيد عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله حسين المقهوي.

وبهذه النتيجة تأهل الأهلي لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا ليكمل عقد المجموعة الأولى التي تضم الوحدة الاماراتي والشرطة العراقي واستقلال طهران الايراني الذي اكتسح مضيفه الريان القطري 5-صفر في مباراة الملحق.