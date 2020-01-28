شكرا لقرائتكم مدرب فالنسيا يؤكد اقتراب مهاجمه من برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد ألبرت سيلادس مدرب فالنسيا، اليوم الثلاثاء، أن النادي يجري مفاوضات بشأن بيع المهاجم رودريغو مورينو إلى برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ويبحث برشلونة عن بديل للمهاجم لويس سواريز الذي سيغيب لنحو أربعة أشهر بعد خضوعه لجراحة في الركبة.

وقال سيلادس في مؤتمر صحفي :رودريغو لاعب قادر على إحداث الفارق ولهذا السبب يسعى برشلونة لضمه. نعرف جميعا بوجود مفاوضات جارية بهذا الشأن وهذا أمر لن نخفيه.

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وتوجه رئيس نادي فالنسيا أنيل مورثي لبرشلونة بصحبة وكيل اللاعبين منديز للتوصل لاتفاق بشأن المهاجم في صفقة قدرتها وسائل إعلام إسبانية بنحو 60 مليون يورو (66.56 مليون دولار).

وأضاف سيلادس الذي سيواجه كولتورال ليونيسا في دور الستة عشر بكأس ملك إسبانيا الأربعاء : رودريغو ذهب إلى برشلونة لأنه يرتبط بفحص طبي مع الطبيب رامون كوجات.

وتغلب فالنسيا 2-صفر على برشلونة في الدوري السبت الماضي وكان رودريغو بديلا بعد عودته من الإصابة.

وأحرز رودريغو اللاعب الدولي الإسباني، الذي لعب في السابق في أكاديمية ريال مدريد وبنفيكا وانتقل لصفوف بولتون الإنجليزي على سبيل الإعارة، هدفين في 18 مباراة شارك فيها في الدوري هذا الموسم.